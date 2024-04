MANAUS | O condutor de um carro modelo gol de placa PHk-8525, ficou ferido após capotar seu veículo na avenida Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianopolis, zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta sexta-feira, (12),





A vítima teria atingido uma mureta que dividi a via dando acesso a avenida Efigênio Sales. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU), esteve no local e realizou atendimento ao motorista.