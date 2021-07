Motorista capota carro após dormir no volante

MANAUS – Um grave acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira, (20), na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul de Manaus. O condutor de um veículo da marca Honda, acabou capotando seu veículo após supostamente ter dormido no volante do carro.

O motorista atingiu após ter dormido a sarjeta vindo a capota na via. Uma das faixas da via ficou comprometida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, teve que ser acionada para o local onde desligou a energia do carro. Ninguém se feriu.

Por Correio da Amazônia