Motorista da Uber é preso transportando grande quantidade de drogas

MANAUS – Durante Patrulhamento, a equipe de força tática avistou um veículo em atitude suspeita na Av Puraquequara, bairro Distrito Industrial, zona Leste de Manaus, por volta das 18hs00min, da noite de domingo, (13).

Ao realizarem a revista no porta-malas do veículo, foi encontrado um saco contendo vários tabletes de drogas. Ao ser questionado, o mesmo informou que seria motorista de App, e que um grupo de homens o acionou e colocou o material dentro do seu veículo e ordenaram que o mesmo levasse a droga em destino ignorado.

Diante das informações a equipe deslocou até onde o uber foi levado e constatou que haviam mais sacos contendo drogas. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido ao 14º DIP pra os procedimentos cabíveis.

Com informações – Correio da Amazônia