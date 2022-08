Motorista de aplicativo é feita refém durante assalto em Manaus

Uma motorista de aplicativo, não identificada, foi feita refém durante assalto na manhã desta quarta-feira (3°), no bairro Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem se passou por passageiro e ao entrar no veículo, anunciou o assalto e fez a motorista refém. Na ocasião, ela foi obrigada a dirigir até o Distrito do Cacau Pirêra e aproveitou um segundo de distração do criminoso e saiu correndo.

Após a fuga da motorista, o criminoso assumiu o volante e até tentou fugir com o carro, mas bateu no muro de uma propriedade e escapo sem o carro.

Buscas foram feitas mas o infrator não foi localizado.

A polícia investiga o caso.

