Motorista de aplicativo é preso após estuprar passageira no Parque Dez

MANAUS – Policiais civis do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), cumpriram, na quinta-feira (23), mandado de prisão preventiva de Patrick Machado da Silva, 29, por estupro praticado contra uma jovem de 20 anos. O crime ocorreu no dia 9 de outubro de 2022, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

De acordo com o delegado Edgar Moura, titular do 23° DIP, na ocasião do crime, a vítima estava no bairro Petrópolis, zona sul, e solicitou uma corrida via aplicativo de transporte de mobilidade para o bairro Parque Dez de Novembro. O carro chegou e ela entrou no veículo.

“No decorrer do trajeto, ele começou a constranger a jovem, pediu para ela passar para o banco da frente e cometer os atos libidinosos, sempre ameaçando estar armado. Após o crime, ela foi à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência e de imediato as providências foram tomadas”, disse Moura.

Segundo a autoridade policial, foi verificado que Patrick se registrou como motorista de aplicativo com dados falsos na plataforma para cometer crimes. Com a identidade do infrator descoberta, foi representada à Justiça pela sua prisão, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

Em diligências na quinta-feira, os policiais do 23° DIP, com o apoio da Core-AM e Seai, efetuaram a prisão de Patrick, na rua Canários, conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona norte.