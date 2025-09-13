Motorista de aplicativo morre após acidente na Avenida das Torres

MANAUS | Um motorista de aplicativo identificado como Josias Barroso morreu em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (12), na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus.





De acordo com informações preliminares, o acidente aconteceu depois que o condutor de um carro tentou acessar a entrada de um posto de combustível de forma irregular. Ao tentar frear, Josias perdeu o controle da motocicleta, caiu, bateu a cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o motorista morreu ainda no local. A esposa da vítima estava presente e foi amparada por pessoas que presenciaram o acidente.

O caso provocou lentidão no trânsito da avenida, que precisou ser parcialmente interditada para o trabalho das equipes e a remoção dos veículos envolvidos.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a identificação do carro apontado como causador do acidente.

Por Correio da Amazônia