Motorista de App desaparece durante corrida no São José

MANAUS – A Polícia Civil solicita a colaboração da população na divulgação na imagem de Joel Alves da Silva, 29, que está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (20), por volta das 5h20. Joel é motorista de aplicativo de mobilidade urbana e realizava uma corrida pela rua Antônio Matias, bairro São José Operário, zona leste, quando desapareceu.

De acordo com Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, Nara Tainá de Oliveira Marques, 36, esposa do desaparecido, informou que Joel estava trabalhando no momento em que ela falou com ele pela última vez. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre o paradeiro dele.

A polícia solicita a quem tiver informações sobre a localização de Joel que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).