Motorista de App é assaltado no bairro Vila da Prata

MANAUS – Policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram, na noite de segunda-feira (28), um veículo que havia sido roubado de um motorista do transporte por aplicativo, no bairro Vila da Prata, na zona Oeste da capital.

Os militares da viatura 6302 relataram que faziam patrulhamento na zona oeste, por volta de 20h, quando foram acionados pela Central de Operações e unidade militar, a fim de averiguar uma ocorrência de roubo ainda em prosseguimento.

A vítima, um motorista de transporte por aplicativo, tivera o veículo e seus pertences, como carteira porta-cédulas com dinheiro e celular, roubados por dois passageiros após um chamado de corrida.

Conforme os policiais, o veículo foi localizado já abandonado pelos suspeitos, com a vítima de 28 anos, na esquina das ruas Guarani e Ajuricaba, no bairro Vila da Prata, local onde haviam anunciado o roubo. Os infratores fugiram e não foram localizados.

Eles usaram um simulacro de revólver, e na tentativa de fuga, ainda colidiram com outro veículo modelo Volkswagen Gol, cor branca e placas PHQ-0C31. Além do simulacro, foram encontradas no veículo duas mochilas pretas, que foram apreendidas. O veículo foi entregue ao motorista.