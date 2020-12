Motorista de App, é encontrado esquartejado no porta-malas de seu carro na Cidade de Deus

MANAUS – Na noite de quarta-feira, (23), moradores do bairro Cidade de Deus, na rua Donicio Santos, na zona Norte de Manaus, se depararam com uma cena chocante. O corpo de um homem esquartejado dentro do porta-malas de um carro Voyagem prata de placa OAL-7217.

O corpo estava esquartejado e a cabeça foi desmembrada do corpo. A vítima foi identificada ainda no local após o reconhecimento por parte de familiares que encontraram o veículo. Trata-se de Marcos Teixeira Maia, que seria motorista de App, mais que também tinha envolvimento com o tráfico de drogas, e seria membro da facção criminosa, comando vermelho, (CV).

O corpo foi periciado ainda no local e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação