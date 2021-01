Motorista de App, é preso após roubar carro tanque de gasolina no Distrito Industrial

MANAUS – Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuaram, na noite de terça-feira (05), a prisão de um homem de 25 anos, envolvido em roubo de combustível, que teve como alvo um caminhão-tanque, fato ocorrido no bairro Distrito Industrial, na zona leste da cidade.

De acordo com os militares da viatura 6021, por volta de 19h30, foi comunicado para a equipe policial que havia ocorrido o possível furto de um caminhão-tanque de combustível, que teria saído de uma refinaria localizada na Estrada do Marapatá, área do Distrito Industrial. O rastreio do veículo indicou que o caminhão havia saído de rota e estava nas imediações de um porto no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul.

A equipe se dirigiu ao local e constatou as informações, recuperando o caminhão-tanque, modelo Mercedes Benz, cor branca e placas PHM-9853, contendo 25 mil litros de gasolina. O veículo pertence a uma empresa de transporte de combustível.

Nas buscas nas imediações do local onde o veículo foi encontrado, visando localizar infratores, os policiais avistaram um veículo suspeito modelo Fiat Mobi, cor branca, placas PHI-3627, e procederam à abordagem. O carro era conduzido por um suposto motorista de transporte por aplicativo, que estaria acompanhado de mais outros dois homens, que não foram encontrados. Ele confessou participação no crime e foi reconhecido pela vítima, o motorista do caminhão.

Diante de todos os fatos, ele foi detido e conduzido, juntamente com as demais pessoas envolvidas, para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.