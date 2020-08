Motorista de App é sequestrado e resgatado pela PM no Ramal do Brasileirinho

MANAUS – Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na noite de sábado (22/08), localizaram e resgataram um homem de 32 anos, motorista de transporte urbano por aplicativo, que havia sido vítima de sequestro. O fato ocorreu no ramal do Brasileirinho, bairro João Paulo, zona leste de Manaus.

A ocorrência se deu por volta de 1h30, quando a unidade policial recebeu a informação de que um motorista de aplicativo pedira socorro por meio de mensagem, informando que estava sendo roubado e sequestrado por infratores armados. A partir da denúncia, os policiais da 30ª Cicom, com apoio do Coordenador de Policiamento Ostensivo (CPO) Leste, e o Supervisor de Área da 4ª Cicom se deslocaram para o ramal Chico Mendes, última localização da vítima.

Segundo relato policial, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a equipe conseguiu rastrear a localização do veículo Fiat Palio, cor vermelha, placa OXM-8A87, onde estariam os infratores juntamente com a vítima.

Com as informações do Ciops, os policiais foram até o ramal Ribamar, na Reserva Florestal Adolpho Ducke, bairro Cidade de Deus, zona norte, e conseguiram resgatar a vítima, um homem de 32 anos. Ele teve roubados seu celular e quantia de R$ 320,00. Os infratores conseguiram fugir pela mata e, após buscas, não foram localizados.