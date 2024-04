Motorista faz conversão proibida e deixa motoqueiro gravemente ferido no Distrito 2

MANAUS | Mark Jose Sliva de Liema, foi violentamente atingido pelo condutor de um carro Honda Fit, na noite de segunda-feira, (8), na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial 2, zona Sul de Manaus.





A vítima estava na avenida sentido bairro quando o condutor do veículo que estava sentido Centro, vem fez a conversão proibida vindo a atingir Mark.

Após ser atingido, Mark teve aproximadamente oito convulsões e teve que ser entubado dentro da viatura do SAMU, e levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. O condutor do carro se manteve no local até a chegada das autoridades.