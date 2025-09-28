Motorista perde controle de carro e derruba poste na Avenida do Turismo

Um carro da marca Toyota ficou destruído após derrubar um poste na manhã deste domingo (28), por volta das 6h, na Avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.





Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle da direção, subiu na calçada e colidiu com a estrutura. A suspeita é de que ele estivesse em alta velocidade. Não há confirmação sobre feridos.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local coordenando o tráfego e interditaram parcialmente a via. O trânsito segue com retenção nas imediações.

Devido aos danos, a região pode ficar temporariamente sem energia. A remoção do poste e a substituição da estrutura devem ocorrer nas próximas horas.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. A via permanece sob monitoramento.

