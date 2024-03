Motoristas do Sindespecial estão ‘animados’ com a temporada de Cruzeiros em Manaus

Temporada de cruzeiros em Manaus vai impulsionar categoria do Transporte Especial

Sete navios devem atracar em Manaus ao longo deste mês. A informação consta no calendário da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Para o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Especial do Amazonas (SindEspecial -AM), Gabriel Enock, essa temporada é muito positiva para a categoria e para as empresas do setor em toda Manaus.

“Estamos muito felizes com o turismo em alta em Manaus. Vários turistas estão vindo conhecer nossa cidade e, para isso, mais de cem ônibus foram contratados para prestar serviço de excelência aos visitantes estrangeiros e nacionais”, disse.

Ainda de acordo com o dirigente sindical, a chegada dos navios resulta em maior geração de empregos para a categoria. “O crescimento do turismo em Manaus reflete diretamente na nossa categoria. Isso porque há mais geração de emprego e renda, mais trabalhadores contratados, mais veículos locados”, afirmou.

O aumento nas contrações, de acordo com Enock, fortalece, também a economia local. O comércio fica aquecido, restaurantes, além disso, a categoria dos Transportes Especial fica mais fortalecida e mais bem remunerada.

“Estamos com expectativa positiva este ano. Em 2024 ainda teremos mais navios chegando em Manaus, e teremos mais oportunidade para todos os trabalhadores do sistema. Estamos prontos para o atendimento aos turistas, para que se sintam acolhidos ao conhecerem nossa cultura”, enfatizou Enock.

Recompensa

Uma das vantagens de servir bem o turista é que eles sempre recompensam os trabalhadores por isso. É comum ver os motoristas recebem gorjetas em Dólar ou em Euros.

Teve caso de motorista do Especial receber 65 dólares, outro ganhou uma nota de 50 euros, que equivale a R$300 na cotação de hoje.

“Receber uma gorjeta dessa é muito bom para o trabalhador, que se sente feliz, gratificado e com disposição para fazer o atendimento da melhor forma possível. Nossos motoristas são educados, tratam bem os passageiros, fazem bem o seu trabalho, zelam pela segurança e tudo isso é visto pelos turistas, que ficam satisfeitos e com vontade de voltar a Manaus”, relatou Gabriel Enock.

O Navio MSC Poesia, de bandeira panamenha, chega a Manaus na quarta-feira, 13, com 2.150 passageiros e 977 tripulantes, sendo o maior da temporada.