Motoristas entram com ação na Justiça para caçar mandato dos Oliveiras, do Sindicato dos Rodoviários de Manaus

Givancir Oliveiras dos Rodoviários, que ainda está na presidência do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, mantém o compromisso com os empresários dos transportes Urbanos de Manaus para demitir os cobradores do sistema e substituir por motoristas com dupla função.

Antes, os quatro Oliveiras (Givancir, Jaildo, Josenildo e Josildo que tentou dar golpe no Especial), tinham “jurado de pés juntos”, que iriam lutar pela manutenção dos cobradores até serem eleitos, em um uma eleição antecipada feitas às pressas e na surdina.

Fim dos Cobradores

Para o trabalhador rodoviário, Bruno Gabriel, estranhamente, só dependeu de uma reunião para eles mudarem de opinião e fechar o ‘fim da categoria’ com os empresários, após a greve do último dia 15/04.

Revolta dos trabalhadores

Depois da “greve montada” no último dia 15/04, e depois de ver confirmado o acordo feito com os empresários, os cobradores e motoristas começaram a entrar com Ações na Justiça para tirar os Oliveira do Sindicato dos Rodoviários em definitivo.

A Ação movida pelo trabalhador rodoviário Bruno Gabriel de Souza Gomes, com Nº do Processo: 0000286-73.2025.5.11.0000 é primeira de uma série de ações movidas contra a diretoria do Sindicato dos Rodoviários dos Oliveiras, e ao acordo que eles fizeram com os patrões do setor.

Veja a ação rescisória ajuizada pela relatora Dra. Solange Maria Santiago Morais

Certeza da perseguição

Falando ao Correio da Amazônia, Bruno Gabriel disse que os motoristas e cobradores estão certos que serão perseguidos e vão pegar as contas. “Eles sempre perseguem quem não concorda com os esquemas deles”, acrescentou.

Bruno disse ainda que os trabalhadores não estão se importando com a ‘perseguição’ dos Oliveiras. “Eles ainda estão na diretoria do Sindicato dos Transportes Rodoviários, mas isso é uma questão de dias”, confirmou.

Para o também motorista Mauro Chagas, o compromisso que os trabalhadores tem é com a verdade. “Eles, os trabalhadores, vão tentar tirar os quatro Oliveiras do Sindicato antes que eles façam mais estragos à categoria.

Partes envolvidas: BRUNO GABRIEL DE SOUZA GOMES e outros X EMILIANO ZAPATA OLIVEIRA DA COSTA e outros

Número do Processo: 0000286-73.2025.5.11.0000

Órgão Julgador: Seção Especializada I – Relator: SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS