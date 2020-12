Mourão é temido como nova ‘alternativa de poder’ no campo do adversário

Jair Bolsonaro anda cada vez mais irritado com Hamilton Mourão e promove boicotes ao vice-presidente. Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, no comando do Conselho da Amazônia, o general pretendia solicitar a Jair Bolsonaro que o escalasse para liderar a representação brasileira na COP-26, conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas) que será promovida em novembro, no Reino Unido.

A intenção do general de fazer o pedido, porém, foi informada previamente ao presidente por integrantes do governo. Irritado com o militar da reserva, o mandatário se antecipou e salientou em sua live semanal que o representante seria Ricardo Salles, da pasta do Meio Ambiente.

Inseguro com a possibilidade de Mourão ser uma alternativa de poder, a escalada de desgaste entre os dois é cada vez mais nítida.

Segundo a reportagem, Bolsonaro tem evitado consultar Mourão sobre questões estratégicas, desautorizado de forma indireta declarações públicas do general e criticado em reservado a disposição do vice-presidente em responder a perguntas da imprensa sobre assuntos diversos, muitos sem relação com as suas atribuições no governo.

Mourão, entretanto, estaria tentando apaziguar a relação conturbada, com a expectativa de ser o representante na conferência do clima.