MP do DF denuncia Jair Renan por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica

Nesta quarta-feira, 20, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) formalizou denúncia contra Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Segundo as investigações, Jair Renan teria falsificado documentos da empresa RB Eventos e Mídia para obter um empréstimo bancário, em conluio com Maciel Alves de Carvalho, sócio e instrutor de tiros.





Os documentos adulterados foram utilizados para justificar o faturamento da RB Eventos, o que possibilitou a concessão de três empréstimos pelo banco Santander, totalizando R$ 699 mil. No entanto, a empresa não honrou com as obrigações financeiras, resultando em uma ação de cobrança de R$ 360 mil movida pelo banco na Justiça do Distrito Federal.

Em dezembro de 2023, o MPDFT realizou mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Jair Renan, tanto em Santa Catarina quanto em Brasília, no âmbito desse processo. A defesa do acusado ressaltou preocupação com os vazamentos de informações, que considera prejudiciais ao direito de defesa e à presunção de inocência.

Maciel Alves de Carvalho, por sua vez, preferiu não se pronunciar sobre a denúncia, deixando a comunicação com a imprensa a cargo de seu advogado. Essas acusações marcam mais um capítulo controverso envolvendo membros da família Bolsonaro e destacam a importância da investigação e do devido processo legal na apuração de possíveis crimes.

Fonte: Jovem Pam