MP e Defensoria propõem plano humanizado para remoção de flutuantes no Tarumã-Açu

Antes da decisão judicial que obriga a Prefeitura de Manaus a apresentar um plano para retirada dos flutuantes no rio Tarumã-Açu, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) intensificaram, na última sexta-feira (25), a articulação para a elaboração de uma proposta com foco em medidas mais humanizadas de execução.





Segundo a 50ª Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Ordem Urbanística (Prodemaph), o plano sugerido prevê a remoção em três etapas, com conclusão prevista até 2027.

A proposta tem como prioridade imediata conter o avanço da poluição na região, que recebe águas de 11 igarapés de Manaus, além de coibir a instalação de novos flutuantes — prática que continua ocorrendo mesmo após decisão judicial contrária.

“As etapas seguintes devem incluir a remoção de comércios irregulares e a elaboração de um projeto de lei municipal para regulamentar o uso da área do Tarumã-Açu, culminando na retirada total das moradias inadequadas”, explicou a promotora de Justiça Lílian Maria Pires Stone, titular da 50ª Prodemaph.

A proposta, elaborada em conjunto com a DPE-AM, representada pelo defensor público Thiago Rosas, busca garantir a aplicação da decisão judicial com o menor impacto possível para as famílias ribeirinhas. “O objetivo é uma solução concreta, sem maiores traumas para a população, mas em conformidade com a sentença já proferida”, disse a promotora.

Decisão da Justiça

No mesmo dia, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Manaus (Vema) determinou que a Prefeitura apresente, no prazo de 30 dias úteis, um plano e cronograma para a retirada gradual dos flutuantes na bacia do igarapé do Tarumã-Açu.

A decisão também ordena que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) informe os dados atualizados sobre a qualidade da água e a presença de coliformes termotolerantes na região.

Fonte: mpam