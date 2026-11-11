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MP investiga possíveis irregularidades ambientais em cooperativa de pescadores de Tabatinga

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Redação 5
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Reprodução/Internet

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tabatinga, instaurou inquérito civil para apurar possíveis infrações ambientais cometidas pela Cooperativa Agropecuária dos Pescadores da Mesorregião do Amazonas (Coopeixe).

A investigação teve origem na Notícia de Fato nº 038.2025.000917, após o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) encaminhar documentos que apontam irregularidades no empreendimento.


Segundo a Promotoria, a cooperativa descumpriu exigências ambientais para a regularização da Licença de Operação (LO) nº 111/2021, incluindo a apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), da outorga para captação de água subterrânea e lançamento de efluentes e de laudos analíticos.

De acordo com o promotor de Justiça José Ricardo Moraes da Silva, informações técnicas do Ipaam indicaram que o empreendimento de piscicultura funcionava sem licença ambiental válida, vencida em janeiro de 2020. A fiscalização também identificou captação de água subterrânea por poço tubular sem autorização, embora os viveiros permanecessem abastecidos e com peixes.

O inquérito busca garantir a regularização ambiental das atividades ou, se necessário, sua paralisação definitiva.

“Não é admissível que uma atividade potencialmente poluidora continue funcionando à margem das exigências ambientais e sem as autorizações necessárias”, afirmou o promotor.

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