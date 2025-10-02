MP pede anulação de concurso da Prefeitura de Urucurituba por irregularidades graves

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) ingressou com uma ação civil pública para anular o concurso público da Prefeitura de Urucurituba, realizado em parceria com o Instituto Merkabah. A ação, com pedido de tutela de urgência, aponta diversas irregularidades que, segundo o órgão, comprometem a validade do certame e violam princípios constitucionais.


O concurso, lançado sob os editais nº 02/2023, nº 03/2023 e nº 04/2023, ofereceu mais de 700 vagas nas áreas de educação, saúde, assistência social e administração. Apesar de recomendações emitidas em agosto pelo promotor de Justiça Kleyson Nascimento Barroso, responsável pelo caso, a prefeitura não se manifestou.

Entre as falhas apontadas estão:

  • Falta de divulgação dos espelhos de provas e das respostas aos recursos;
  • Ausência de postos físicos de inscrição, contrariando a legislação estadual;
  • Cobrança indevida de taxa de inscrição de pessoas com deficiência;
  • Descumprimento da reserva mínima de 20% das vagas para esse público;
  • Restrição de apenas 11 das 60 vagas de guarda municipal para mulheres — prática considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Outro ponto questionado é a previsão de que o curso de formação para guardas municipais ocorra ao mesmo tempo em que os aprovados já estariam exercendo suas funções, o que fere o Estatuto das Guardas Municipais.

Além disso, o MPAM destaca que os editais foram lançados em dezembro de 2023, antes da publicação das leis complementares que criavam ou ampliavam os cargos ofertados — legislação que só entrou em vigor em julho de 2024. Ou seja, o concurso foi iniciado e concluído sem base legal válida.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) já havia considerado ilegal, em junho de 2025, o edital nº 03/2023, relacionado às áreas de saúde e assistência social, determinando sua anulação.

A promotoria também recebeu denúncias de favorecimento a candidatos ligados a autoridades locais, como o prefeito, ex-prefeitos, secretários e vereadores. Ao menos dez ações judiciais contra a banca organizadora estão em andamento.

Pedido à Justiça

Na ação, o MPAM solicita a anulação total dos concursos e a exoneração dos candidatos já nomeados. O pedido se apoia em entendimento do STF, que estabelece, por meio da Súmula 473, que atos administrativos ilegais devem ser anulados pela própria Administração, por não gerarem direitos adquiridos.

