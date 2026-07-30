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MP pede suspensão de gastos com Agropec 2026 em Careiro até pagamento de servidores

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Redação 5
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Foto_ Reprodução_Divulgação_MPAM

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) ajuizou ação civil pública com pedido de urgência para impedir que o município de Careiro realize despesas com a Agropec 2026 enquanto houver atrasos no pagamento de servidores e fornecedores.

A ação, assinada pelo promotor Caio Lúcio Fenelon Assis Barros, aponta falta de transparência na organização do evento, já que não há processos licitatórios, contratos, empenhos ou outros documentos publicados no Portal da Transparência. O MP também investiga atrasos recorrentes no pagamento de salários e do 13º dos servidores municipais.


Segundo o MP, embora a Agropec tenha importância cultural e econômica, a prioridade da administração deve ser quitar salários, regularizar dívidas com fornecedores e garantir os serviços essenciais antes de custear a festa. O próprio município informou enfrentar dificuldades financeiras devido à redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Entre os pedidos, o MP requer a suspensão de gastos com artistas, estrutura, publicidade, transporte, hospedagem e demais serviços da Agropec 2026 até a comprovação da quitação dos salários e da regularização das dívidas. Também pede a divulgação de todos os contratos e despesas do evento no Portal da Transparência e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Em caso de descumprimento de eventual decisão judicial, foi solicitada multa diária de R$ 50 mil.

Fonte: mpam

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