MPAM acompanha obra de contenção na orla de Jutaí para evitar desmoronamentos

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar a obra de contenção na orla de Jutaí, que visa proteger a população dos riscos causados pelo fenômeno das “terras caídas”. A ação, conduzida pelo promotor Matheus de Oliveira Santana, inclui o monitoramento do cronograma, a verificação da execução e a transparência no uso dos recursos.





Medidas emergenciais já foram adotadas pela promotoria, como a interdição de áreas críticas e o pagamento de aluguel social para famílias afetadas. A prefeitura e a Secretaria Municipal de Obras foram notificadas e têm 20 dias para apresentar o cronograma atualizado, previsão orçamentária e relatórios da obra ao MPAM.

O promotor destacou que o acompanhamento reforça o compromisso do MP com a proteção da sociedade e o uso responsável dos recursos públicos.

Fonte: mpam