MPAM fiscaliza regularização do Fundo da Infância e Adolescência em Manaquiri

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Manaquiri, instaurou procedimento para acompanhar a regularização do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) no município.





Segundo relatório do Governo Federal, o FIA de Manaquiri está irregular, o que impede o acesso a recursos destinados a projetos voltados a crianças e adolescentes.

Foi determinado que a Prefeitura cadastre o fundo na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em até dez dias.

O promotor Caio Lúcio Fenelon Assis Barros ressaltou a importância da regularização para viabilizar o recebimento de verbas, inclusive doações via Imposto de Renda, fundamentais para ações em prol da infância e adolescência.

Fonte: mpam