MPAM pede suspensão de licitação em Manicoré

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) pediu a suspensão de um processo licitatório ocorrido em Manicoré (a 333 quilômetros de Manaus). Pelo contrato firmado pelo prefeito Lúcio Flávio, um dominó seria comprado por mais de R$ 100, valor bem mais caro que o normal.

O contrato em questão é referente à compra de material esportivo. Os produtos serão repassados para a Secretaria Municipal de Juventude, Desporto e Lazer.

Conforme o MPAM, o processo é considerado atto de improbidade administrativa. que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão que implique em frustrar a licitude de processo licitatório.

Além do dominó, há aquisição de bola de futebol de campo amador pelo valor de R$ 194,98, mas no laudo técnico o mesmo item consta no valor de R$ 108,62.