MPAM vai apurar uso de recursos para projeto em Presidente Figueiredo

O uso de recursos públicos provenientes do Fundos da Infância e da Adolescência (FIA) no projeto Reconstruindo Sonhos em Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus) será apurado. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) instaurou Inquérito Civil.

O órgão ministerial recebeu Notícia de Fato por meio da Fundação Itaú. De acordo com o documento, foram contabilizados recursos repassados para a execução de projeto custeado por recursos de edital de ações para a Infância e Juventude, por meio do FIA.

Os responsáveis pelo projeto deverão prestar esclarecimentos sobre o caso.