MPAM vai investigar Keitton Pinheiro

As contratações de funcionários comissionados feitas por Keitton Pinheiro enquanto ele era presidente da Câmara Municipal de Coari (a 368 quilômetros de Manaus) serão investigadas pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM). Keitton foi eleito prefeito do município no último dia 5.

Keitton já estava ciente que deveria prestar esclarecimentos da situação. No entanto, não o fez e o MPAM converteu a solicitação em Inquérito Civil.

O novo prefeito de Coari oi quem estiver presidindo a Câmara atualmente deverá enviar os documentos dos servidores comissionados para o MPAM.

Em caso de não envio, eles poderão ser enquadrados por omissão, recusa ou mesmo retardamento do andamento da investigação.