MPF dá 10 dias para destruição de balsas de garimpo no Rio Madeira

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou a destruição ou inutilização de balsas, dragas e outros equipamentos usados no garimpo ilegal no Rio Madeira, no sul do Amazonas. A medida deve ser cumprida em até 10 dias por órgãos ambientais e de segurança estaduais e federais.





O foco da ação é o trecho entre Novo Aripuanã (AM) e Calama (RO), considerado crítico para o garimpo clandestino. Em fevereiro, monitoramento por satélite do Greenpeace Brasil identificou 130 dragas atuando ilegalmente na região.

A recomendação foi publicada na sexta-feira (15) no Diário Oficial do MPF, assinada pelo procurador da República André Luiz Porreca Ferreira Cunha. O documento foi encaminhado a Ibama, ICMBio, Ipaam, Polícia Federal, polícias militares do Amazonas e Rondônia, além da Capitania Fluvial da Marinha na Amazônia Ocidental.

Segundo o MPF, a destruição dos equipamentos deve ser registrada por imagens. Quando não for possível recolher ou armazenar os materiais, os responsáveis devem ser presos em flagrante por crimes contra a ordem econômica e exploração ilegal de minérios. As prisões devem ser formalizadas pela Polícia Federal.

O procurador também orienta que os envolvidos não sejam nomeados depositários dos bens apreendidos, para evitar que os equipamentos voltem a ser usados. A legislação ambiental permite a destruição nesses casos.

Os órgãos têm ainda 15 dias para apresentar um plano emergencial para reforçar a presença do Estado na região, com foco em intensificar a fiscalização, instalar bases fixas e promover a integração entre as instituições.

O MPF lembra que tanto a Polícia Federal quanto as polícias militares têm competência para atuar nos rios da Amazônia e que operações conjuntas são recomendadas, mas não obrigatórias. O órgão acompanhará o cumprimento das medidas e alerta que a omissão poderá gerar responsabilização administrativa e judicial.