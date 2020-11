MPF diz que é ‘fake news’ pedido de afastamento de Wilson Lima

O Ministério Público Federal (MPF) publicou na última terça-feira (17), um Twitter desmentido fake news de um suposto pedido de afastamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de oito deputados estaduais da base do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

A #PGR informa que NÃO procede a suposta informação de que foi apresentado pedido de afastamento do governador e de alguns deputados estaduais do Amazonas. Trata-se de fake news que está sendo divulgada por blogs locais.

O governador Wilson Lima, se manifestou, por meio de sua conta no Instagram, após uma reportagem ser divulgada por uma emissora de TV do Amazonas.