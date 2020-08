Mulher de 26 anos é executada por motoqueiro no Parque São Pedro

MANAUS – Na noite de segunda-feira, (18), uma mulher foi assassinada com um tiro na região da cabeça por volta das 18h40min. O crime aconteceu na Rua Paraíso, bairro Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus. A mulher estaria na rua quando um homem armado se aproximou da mesma e disparou contra a cabeça da vítima que morreu no Hospital e Pronto Socorro Delphina Abdel Aziz, que fica no Santa Etelvina.

A vítima identificada como Gleyde Miranda Silva, já tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, e recentemente teria saído da cadeia após assaltar um motorista de aplicativo. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal, (IML), onde ficará à disposição de familiares. A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia