Mulher de Queiroz volta para casa para cumprir prisão domiciliar

A mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, que estava foragida havia 3 semanas, já está em casa e aguarda instruções sobre a colocação da tornozeleira eletrônica, de acordo com o advogado Catta Preta.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu ontem sexta-feira (10) o benefício da prisão domiciliar ao casal. De acordo com a defesa, eles seguirão estritamente o que for determinado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), foi solto na noite desta sexta do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Ele também seguiu para prisão domiciliar.

Queiroz deixou o complexo por volta das 21h20, com uma tornozeleira eletrônica.

