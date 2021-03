Mulher de traficante, é presa no Santa Etelvina com arma de fogo

MANAUS – Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na noite de sexta-feira (12), prenderam uma mulher de 22 anos, por porte ilegal de arma de fogo, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

A equipe recebeu denúncia informando que um casal estava traficando drogas e portando arma de fogo em frente de uma residência na rua Hermengarda Jobim, no Santa Etelvina. Ao chegar ao endereço informado, os policiais avistaram o casal indicado na denúncia, sendo que o homem fugiu ao ver a viatura policial.

A mulher permaneceu no local, e com ela foram apreendidos uma arma de fogo tipo pistola modelo PT 58 com carregador, nove munições calibre .380 intactas e um aparelho celular.

Em virtude dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher, que foi conduzida para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.