Mulher é executada com 13 tiros no bairro Jorge Teixeira

MANAUS | Gabriele Oliveira Nascimento foi assassinada com 13 tiros na noite de segunda-feira, (22), na rua Jambu, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





A vítima estava na frente de sua residência quando elementos armados chegaram em um carro e uma moto e iniciaram uma sequência de disparos contra Gabriele, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ela ainda tentou correr para dentro de casa.

Gabriele era companheira de um indivíduo conhecido no mundo do crime como Cafu, que também foi assassinado com vários tiros. O crime tem ligação direta com o tráfico de drogas e ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com o Departamento de Polícia Técnica Científica, (DPTC), a vítima foi morto com 13 tiros de pistola, a maioria na cabeça e pescoço. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML).

Por Correio da Amazônia