Mulher é jogada de carro em movimento baleada e violentada no Gilberto Mestrinho

MANAUS | Mayara da Silva de Sá, 35 anos, foi encontrada na noite de terça-feira, (28), baleada e supostamente violentada na avenida Cosme Ferreira, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.





A vítima estava jogada na via sentido muitas dores. Um motorista de App por moto, parou no local e acionou equipes da Polícia Militar, (PM), e também do SAMU, que fez o atendimento da vítima para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

Até o momento não se foi informado o estado de saúde da jovem. A Polícia Civil, (PC), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia