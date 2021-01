Mulher é presa com 50 trouxinhas de drogas no Morro da Liberdade 

MANAUS – Uma mulher de 32 anos foi detida pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), neste domingo (24/01), com 50 trouxinhas supostamente de cocaína e um celular, no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus.

De acordo com o relato da equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, a viatura R11 efetuava patrulhamento na rua São Miguel, no referido bairro, quando avistou a mulher em atitude suspeita, demonstrando nervosismo.

Com a aproximação da Polícia, ela jogou no chão um saco plástico. Durante a abordagem à suspeita, ao recolher o material que ela tinha descartado, foi identificado que se tratava de entorpecentes acondicionados em trouxinhas, supostamente cocaína.

Diante do fato, a mulher foi detida e encaminhada para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.