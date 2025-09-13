Mulher é presa em Manaus por receptação de roupas e produtos furtados de lojas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), deflagrou na sexta-feira (12/09) a Operação Mão Branca 2, que resultou na prisão de uma mulher de 56 anos pelo crime de receptação de roupas e produtos furtados de lojas de departamento localizadas nos bairros São José Operário (zona leste) e Centro (zona sul) de Manaus.





A prisão foi realizada na rua Hipólito da Costa (antiga rua São Paulo), no bairro Compensa, zona oeste da capital. Durante a ação, diversos produtos e peças de vestuário provenientes dos furtos foram recuperados.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, a operação é um desdobramento da primeira fase da Mão Branca, deflagrada em 2 de setembro, que já havia resultado no indiciamento de dois homens pelo mesmo crime.

“As investigações começaram após denúncias de furtos de roupas nas lojas mencionadas”, destacou o delegado.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e realizar novas prisões.

A mulher foi autuada por receptação e permanece à disposição da Justiça.