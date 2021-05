Mulher é presa pela polícia por porte ilegal de arma de fogo

AMAZONAS – Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam uma mulher de 38 anos, na madrugada desta quarta-feira (19), por porte ilegal de arma de fogo. No momento da abordagem feita pelos policiais, a suspeita estava em posse de um revólver calibre 38.

A prisão em flagrante ocorreu durante a revista feita pelos policiais na embarcação “Rayuga”, oriunda do município de Japurá com destino a Coari (a 363 quilômetros de Manaus), por volta das 0h30. Durante as buscas, uma das passageiras demonstrou incômodo com a presença dos agentes. Na abordagem pessoal, foi encontrada com a suspeita uma arma de fogo calibre 38 e R$ 7 mil em espécie.

A mulher chegou a informar para a equipe policial que a arma e o dinheiro tinham origem de um garimpo no rio Puré, que fica na fronteira com a Colômbia. A suspeita foi conduzida para a Delegacia da Base Arpão, juntamente com o material apreendido.

Com informações