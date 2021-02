Mulher morre ao cair de altura de 15 metros em cachoeira no litoral

Durante um trilha na Serra do Mar, no litoral paulista, Adriana Marques morreu ao cair de uma cachoeira no último sábado (20). A mulher, de 28 anos, saiu com o marido e foi até o local que fica entre a divisa das cidades de Santo André e Cubatão.

Conforme versão do Corpo de Bombeiros, a vítima acabou escorregando perto de um precipício com uma altura de 15 metros na Cachoeira da Fumaça.

O socorro foi acionado e Adriana foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para uma unidade de atendimento em Cubatão. No entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.

O resgate foi complexo, pois o casal estava em área de mata de difícil acesso. Com isso, o helicóptero içou os dois, que caminharam por uma trilha desde a cidade de Santo André, no Grande ABC, para a cachoeira.

