Mulher morre em acidente de moto na Alameda Cosme Ferreira, próximo do SESI

Uma mulher morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta na manhã deste domingo (17), na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, nas proximidades do Clube do Trabalhador (SESI).





De acordo com informações preliminares, a vítima trafegava no sentido bairro quando perdeu o controle da motocicleta. Ela acabou batendo contra o alambrado de proteção da via e foi arremessada para a pista contrária. O impacto foi tão forte que a mulher morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo.

Por Correio da Amazônia