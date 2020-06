Mulher supostamente envolvida com facção criminosa, é executada no Japiim

Manaus – Ana Paula da Silva Sabino, de 27 anos, foi executada com um tiro no tórax na tarde de terça-feira (9), na rua C-15 do bairro Japiim 2, Zona Sul de Manaus.

Ela ainda chegou a ser socorrida pelo esposo e levada ao Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus, mas já chegou morta na unidade hospitalar.

Conforme uma fonte policial, a mulher foi surpreendida por criminosos em um carro preto e alvejada pelo disparo de arma de fogo. Em uma tentativa de prestar o socorro à companheira, o marido colocou a mulher dentro do carro, mas, no caminho até o hospital, visualizou uma viatura da Polícia Civil e pediu ajuda para socorrer Ana Paula, que não resistiu.

Os policiais civis estiveram na unidade hospitalar e recolheram informações preliminares sobre as circunstâncias do crime. Conforme uma fonte policial, durante a conversa, o homem chegou a citar o nome de uma facção criminosa, dando a entender que o crime poderia ter ligação com o tráfico de drogas. As informações ainda são extraoficiais e deverão ser checadas pela equipe da

Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo deverá ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).