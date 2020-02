Mulheres são maioria entre os ganhadores de prêmios da Nota Fiscal Amazonense

O 54º sorteio mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA), ocorrido nesta quarta-feira (12), premiou com R$ 75 mil cidadãos que colocaram o CPF na nota fiscal, no período de 1º a 31 de janeiro deste ano. Dos dez ganhadores, sete são mulheres.

A forte presença feminina nos sorteios tem sido uma constante desde o início desta campanha de cidadania fiscal desenvolvida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM).

“Como no cadastro dos participantes não há o item para especificar o sexo, não temos como apresentar um número fixo de homens e mulheres participantes. Mas temos percebido que elas são mais atuantes no ato de pedir a nota e persistentes ao colocar o CPF. Em poucos sorteios, o número de homens suplantou o das mulheres. A coordenação fica extremamente feliz com a participação de todos, independente do sexo do concorrente”, destacou Augusto Bernardo Cecílio, coordenador da campanha da NFA.

Participaram do sorteio cerca de 210 mil pessoas. Foram geradas mais de 1,3 milhão de NFC-e, que totalizam mais de R$ 303 milhões em compras. O número de inscritos tem crescido conforme a população toma ciência da realização dos sorteios.

As notas emitidas com CPF integram o banco de dados do Busca Preço da Sefaz-AM. Esta ferramenta virtual, disponibilizada na página da secretaria (www.sefaz.am.gov.br) possibilita a identificação dos preços praticados para os mais diversos produtos no Estado do Amazonas.