Mulheres são presas no Eduardo Gomes tentando embarcar com drogas para São Paulo

Duas mulheres que não tiveram a identidade revelada foram presas na madrugada desta segunda-feira (19), tentando embarcar com drogas em aviões diferentes, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

Conforme a Receita Federal, após procedimento de análise de risco, duas malas suspeitas foram selecionadas pela fiscalização. Durante a ação foi solicitado a presença dos cães de faro da equipe K9, que indicaram a presença dos entorpecentes nas bagagens, confirmada após o uso do escâner e realização de verificação física.

Ainda conforme a Receita Federal, dentro de uma das malas continha 6kg de skunk com destino a São Paulo, e a outra 4,2kg com destino a Pernambuco. Após constatarem o material de entorpecentes, duas mulheres foram identificadas como responsáveis pelas bagagens.

A Receita Federal informou que as duas mulheres foram retiradas das aeronaves pela Polícia Federal e posteriormente foram conduzidas para a Superintendência do órgão.

Além do flagrante da dupla, o órgão federal informou que durante procedimentos de rotina, a equipe da K9 identificou encomendas suspeitas vindas do Rio de Janeiro e São Paulo, assim como materiais ilícitos saindo de Manaus para São Paulo.

Após a indicação dos cães de faro, utilização de escâner, e verificação física foram encontradas nas encomendas 90kg de skunk, 147kg de haxixe e 9 vistos mexicanos falsos.

Com informações – Receita Federal