Mundo terá nova pandemia e ‘vírus mais mortal’ que a Covid-19, alerta OMS

Um vírus ainda mais transmissível e fatal do que a Covid-19 vai suscitar nova pandemia no mundo, prevê o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), ressaltando “certeza evolutiva” desta possibilidade.

O alerta foi dado por Tedros Adhanom Ghebreyesus durante a reunião anual da agência das Nações Unidas com participação de ministros da Saúde de 194 Estados-membros na segunda-feira (24).

Não se enganem, esta não vai ser a última vez que o mundo enfrenta a ameaça de uma pandemia”, afirmou. “Há uma certeza evolutiva de que vai aparecer outro vírus com potencial de ser mais transmissível e mais fatal do que [o SARS-CoV-2].”

Em uma nota mais positiva, o diretor-geral admitiu que a quantidade global de casos e mortes pela Covid-19 registrados tem diminuído há três semanas consecutivas.

No entanto, o diretor-geral da OMS ressaltou que o mundo permanece “em uma situação frágil”, e repreendeu as nações que acreditam estar fora de perigo, “não importando sua taxa de vacinação”.

Ghebreyesus aproveitou a reunião para reforçar seu apelo aos governos para que doassem doses de imunizantes contra o coronavírus à Covax, iniciativa apoiada pela OMS e GAVI Alliance.

Até agora, mais de 75% de todas as doses de vacinas foram administradas em apenas 10 países, de acordo com dados da OMS.

Para Ghebreyesus, esta “desigualdade escandalosa” está “perpetuando” a pandemia. Anteriormente, tendo se referido à situação como “apartheid de vacinas”.

A eficácia das vacinas contra a COVID-19 já existentes não parece ser prejudicada pelas variantes emergentes do vírus, como a cepa primeiramente detectada na Índia, segundo o diretor-geral da OMS, que avisa que as variantes “estão mudando constantemente” e que as cepas futuras podem “tornar as nossas ferramentas ineficazes e nos arrastar de volta à estaca zero”.

Sputnik –