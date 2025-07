Mural da fé celebra devoção de artistas parintinenses a Nossa Senhora do Carmo

Uma obra que une o talento, devoção e o amor de artistas plásticos parintinenses por Nossa Senhora do Carmo, o Mural da Fé, chega à sua 11ª edição em 2025





Neste ano, 35 artistas que atuam nos bois Caprichoso e Garantido estiveram mobilizados na construção da obra de 120 metros que foi inaugurada na noite desta terça-feira, 25 de julho. A inauguração foi marcada por muita emoção de centenas de devotos da padroeira de Parintins que participaram do ato.

A arte construída por muitas mãos faz alusão ao tema da Festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, “Maria, Mãe da Esperança”. Além da dedicação de artistas plásticos, a população parintinense também participou da construção da homenagem com a doação de tintas, flores, alimentos e outros materiais.

O mural da fé está localizado no muro do Colégio Nossa Senhora do Carmo, na rua Rio Branco, Centro de Parintins. A construção da obra foi coordenada pelo artista Glemberg Castro, fruto de uma promessa à santa.

“É um sentimento de dever cumprido. Nossa equipe está de parabéns e quero agradecer a toda família Mural da Fé, que hoje faz essa bela inauguração para receber o público e todos os devotos da nossa padroeira. Tenho certeza absoluta que é um dos melhores projetos nesses 11 anos”, ressaltou Glemberg Castro.

A Prefeitura de Parintins foi uma das principais parceiras na construção do Mural da Fé. Glemberg Castro agradeceu a todos que colaboraram em mais um ano na produção do mural em honra a Nossa Senhora do Carmo. “Quero agradecer a todas as mãos, todos os colaboradores, todos os devotos que acreditaram no nosso projeto e acreditam que esse sonho sempre vai se realizar. Enquanto estiverem os artistas da fé reunidos em prol à nossa Santa, faremos essa bela homenagem”, frisou.

A autônoma Andreia Bulcão prestigiou a inauguração do Mural da Fé e ficou encantada com a beleza da composição artística. “É a primeira vez que eu venho prestigiar. Trouxe minhas filhas, porque amanhã vai ter bastante gente, mas é uma homenagem maravilhosa. Está tudo lindo. Eu estou maravilhada. Está tudo perfeito, lindo, maravilhoso”, elogiou.

O Mural da Fé é um dos principais atos da Procissão de Nossa Senhora do Carmo, que ocorre nesta quarta-feira, 16 de julho. Durante a passagem dos fiéis pela obra, artistas e devotos recepcionarão a imagem da Virgem do Carmelo com uma salva de fogos.