Museu do Ipiranga reabre hoje ao público em geral

O Museu do Ipiranga reabre nesta quinta-feira (8) ao público em geral, mas já está com agendamento esgotado até o dia 11. O espaço ficou fechado por nove anos para reforma. Agora, foi totalmente restaurado e dobrou de tamanho. A reinauguração aconteceu durante a celebração dos 200 anos da Independência do Brasil.

São 11 exposições, com recursos multimídia e salas educativas, além de um novo mirante.

Para adquirir os ingressos, o público deve acessar o site https://museudoipiranga.org.br/. Eles serão gratuitos nos primeiros 60 dias.

No dia 6, houve um evento com autoridades e patrocinadores e, no 7 de Setembro, foi a inauguração simbólica para 200 estudantes de escolas públicas e trabalhadores da obra de recuperação com a família.

O museu, que fica na rua dos Patriotas, 20, fecha às segundas-feiras e abre de terça a domingo, das 11h às 16h. A partir do dia 13, terá o horário estendido até as 17h.

Na visitação, o uso de máscara é facultativo. Neste mês, não há agendamento para grupos e o serviço de guarda-volumes está interrompido.

O estacionamento do museu tem vagas disponíveis apenas para idosos e pessoas com deficiência.

Restauro

O projeto teve como objetivo a restauração e a modernização do Museu do Ipiranga. Todo o edifício, patrimônio tombado nas três esferas do governo, está aberto para visitação pública, com exposições e acessibilidade universal. Também o parque da Independência foi revitalizado e as fontes, reativadas.

As exposições de longa duração têm como temas: Universo do Trabalho, Cotidiano e Sociedade e História do Imaginário. Há novos mobiliários, projeto de iluminação e multimídia e restauração de acervos.

O espaço tem uma nova área de 6.800 metros quadrados, com sala de exposições temporárias, salas para atendimento do programa educativo, café, auditório e loja. A expectativa é atender um público de mais de 500 mil visitantes ao ano.

