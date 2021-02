Mutirão de obras da prefeitura pavimenta 47 ruas no Riacho Doce

A Prefeitura de Manaus continua dentro do cronograma com obras em toda a capital. No bairro Riacho Doce, zona Norte, há duas semanas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) fez os serviços de pavimentação e tapa-buracos em todas as ruas do local.

Nesta sexta-feira, 19/2, os trabalhos começaram cedo, aproveitando o forte sol que faz na cidade, para acelerar ainda mais as obras.

Os trabalhos acontecem simultaneamente nas etapas 1 e 2 e vão abranger 47 ruas que antes estavam intrafegáveis. Desse total, 38 ruas já foram concluídas e outras nove estão com os serviços de aplicação de massa asfáltica em andamento e já devem ser entregues à população totalmente recuperadas neste sábado, 20/2, quando o mutirão será concluído no local.

O engenheiro Norman Mendonça, responsável pelo mutirão no Riacho Doce, diz que outros serviços também são feitos pelos trabalhadores da Seminf no local. “A gente não apenas faz os trabalhos de tapa-buracos, mas também a limpeza de todas as ruas e calçadas por onde passamos, inclusive serviços de capinação. É uma determinação do prefeito David Almeida e do nosso vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, de deixar a cidade toda limpa e trafegável, sem buracos”, afirmou o engenheiro.

Antônio Marcos mora na rua 15 de Novembro, no bairro Riacho Doce, há oito anos, e diz que nunca tinha visto um mutirão de obras no local. Ele afirma que os buracos impediam a passagem de muitos veículos, inclusive os que prestam serviços emergenciais, e garante estar feliz ao ver a rua voltar a ser trafegável.

“Aqui na nossa rua era bem complicado para passar carros. Ônibus e ambulâncias, então, nem se fala. Mas agora a gente vê que todo o bairro está mudando com essas obras, ruas todas asfaltadas. Isso nos traz muita alegria, porque moro aqui há oito anos, e fazia muito tempo que ninguém passava pelo nosso bairro, achava até que tinham nos esquecidos, mas agora, vendo esses trabalhadores no sol e fazendo o serviço com rapidez, me dá muita alegria, eu só tenho a agradecer”, disse o morador.

As equipes da Seminf trabalham também rua Santos Dumont com serviços de recuperação de drenagem. A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade, na identificação de áreas mais afetadas, para que as obras emergenciais sejam feitas de forma imediata.