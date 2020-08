Na Compensa, dupla é presa com grande quantidade de drogas

MANAUS – Policiais militares da Força Tática, no sábado (22), prenderam um homem de 44 anos, e apreenderam dois adolescentes de 17 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Compensa 2, zona oeste.

De acordo com o relato policial, a viatura realizava patrulhamento na rua da Prosperidade, na Compensa 2, quando a equipe avistou dois adolescentes em atitude suspeita. Após abordagem e revista pessoal, foram encontradas com eles 15 trouxinhas de substância entorpecente, possivelmente cocaína. Questionados sobre a droga, eles informaram que na casa de uma outra pessoa estaria o restante do material.

A polícia foi ao local informado, na rua 21 de Junho, onde foi encontrada, dentro de um guarda-roupa, o homem de 44 anos e mais materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidos na ação 224 trouxinhas de cocaína, uma porção grande de cocaína, duas porções médias de cocaína, uma porção média de maconha, R$ 998 e um celular Samsung azul.

Foi dado voz de prisão aos envolvidos e conduzidos ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.