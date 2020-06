Na guerra do tráfico homem é executado a tiros na Compensa

MANAUS – Um homem identificado como Adriano Rocha da Silva de 29 anos, foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira (19), na rua São José, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o crime tem uma possível ligação com o tráfico de drogas da área, mas ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS). Por conta do horário do crime, a vizinhança não sou informar como o fato aconteceu.

O corpo de Adriano foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde posteriormente será liberado aos familiares que reivindicarem o corpo.

Texto: Correio da Amazônia