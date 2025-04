Navio “Soares de Meirelles” encerra missão com 11 mil atendimentos no Rio Madeira

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Soares de Meirelles” realizou, entre os dias 07 e 23 de abril, Ações de Assistência Hospitalar nas comunidades ribeirinhas localizadas ao longo do Rio Madeira, em especial, aquelas localizadas nas regiões mais afetadas pela cheia do rio.





Durante os 16 dias de atendimentos, o navio realizou mais de 11 mil procedimentos de saúde. Dentre eles, serviços odontológicos e de enfermagem além de consultas médicas, exames clínicos e laboratoriais, exames de imagem (mamografia e raio-x) e palestras educativas. Foram distribuídos aproximadamente 46 mil medicamentos e 1.000 kits odontológicos durante a comissão.

Foram realizados atendimentos nas comunidades ribeirinhas de São Carlos, Cavalcante, ⁠Cujubim, São Miguel, Costa da Silveira, Porto Bom Será, Nazaré, Porto Conceição e Calama, no Estado de Rondônia, e nas comunidades de Mirari e Novo Axinim, no Estado do Amazonas.

Transporte de cestas básicas

Além das Ações de Assistência Hospitalar, o NAsH “Soares de Meirelles” também transportou cestas básicas, água potável e hipoclorito para as comunidades ribeirinhas afetadas pela cheia do Rio Madeira, em Rondônia. O material foi entregue pela Defesa Civil de Porto Velho. Foram transportados aproximadamente 900 cestas básicas e cerca de 1.500 garrafas de água potável, além de mais de 800 galões de hipoclorito.

Cheia do Rio Madeira

A Marinha vem intensificando as ações para reforçar a Segurança da Navegação no período da cheia. Entre as ações estão o monitoramento do nível dos rios da Amazônia Ocidental e o contato com instituições públicas para apoiar as demandas consequentes dos períodos de cheia e seca, a fim de ampliar o atendimento à população e reforçar a segurança nas áreas afetadas pelas variações dos rios.