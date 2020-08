Nêga Alencar será candidata à vice-prefeita de Parintins pelo PSC

Após se apresentar como pré-candidata à prefeita de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), a vereadora Nêga Alencar foi anunciada como candidata à vice-prefeita da cidade. O PSC, partido da parlamentar e que tem o governador Wilson Lima como dirigente no Amazonas, decidiu fechar aliança com o PSB no município.

O candidato a prefeito será o advogado Juscelino Manso (PSB). O anúncio oficial da candidatura deverá ser feito na convenção, prevista para setembro.

A aliança representa oposição em Parintins, comandada atualmente por Bi Garcia, que buscará a reeleição em novembro. Nêga é a única parlamentar de oposição na ilha tupinambarana.