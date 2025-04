NFL amplia presença no Brasil com novas franquias

A NFL anunciou que os times Detroit Lions e Philadelphia Eagles agora fazem parte do programa NFL Global Markets no Brasil, ao lado de Miami Dolphins e New England Patriots. Com isso, essas franquias ganham autorização para desenvolver ações no país, como eventos com torcedores, ativações com mascotes e líderes de torcida, clínicas de futebol americano e mais iniciativas para fortalecer a base de fãs.





O Brasil é atualmente o segundo maior mercado internacional da NFL, com cerca de 36 milhões de fãs — ficando atrás apenas do México. Esse crescimento tem sido reconhecido pela liga, que já realizou jogos em solo brasileiro, como o confronto entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, em São Paulo, em 2024.

Em 2025, São Paulo voltará a receber uma partida, com o Los Angeles Chargers enfrentando o Kansas City Chiefs. Há também expectativa de que o Rio de Janeiro receba seu primeiro jogo em 2026, segundo o prefeito Eduardo Paes — ainda sem confirmação oficial da liga.

O fortalecimento da NFL no Brasil reflete uma mudança significativa: o que antes era um sonho distante para os fãs brasileiros, hoje é realidade. A liga investe, os times se aproximam e o público responde com engajamento e consumo. Um verdadeiro casamento de sucesso na missão da NFL de internacionalizar o esporte.

